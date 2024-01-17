如何在 MQL5.com 上造就成功的信号提供者

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1. 背景

外汇是最大的金融市场，全球范围每日流转额超过 6 万亿美元，令精通交易的人士无法抗拒。 外汇交易是高盈利、高风险行业，任何人花上几小时或几天进行交易就能证明。 赢家和输家之间的区别，在于他们有能力识别好的切入点，建立结构良好的盈亏界限，并遵守纪律。 赢家每天关闭计算机之前，总能获得这 6 万亿美元蛋糕的一小部分；而输家往往会被获取更多蛋糕的渴望所支配，从而导致失手。 一个成功的信号提供者的目标是发现一个强大且可盈利的策略，令他们能够每天分得该馅饼的一小部分，同时将其广播给大量订阅者。





















2. 关联环境

当您第一次访问 MQL5.com 时，您会察觉到它的巨大潜力。 这里有 市场，您可在其中购买各种智能系统、指标、或实用程序来协助您进行交易。 代码库提供了大量的免费实用工具，而自由职业者板块允许您花点小钱把您的想法或策略转化为有效的交易系统。 我们不要忘记论坛，您可以在其中找到问题的答案、解决编码疑难、或为您遇到的任何问题寻求支持。 然而，最让我感兴趣的部分是信号板块，展示了数千个信号来吸引潜在订阅者。

在您启航创建自己的信号之前，自行订阅一些信号会受益匪浅。 以这种方式，您可以观察它们如何运作、交易风格、以及它们如何处理异常市场状况或意外事件。 在我早年，我曾因信号跟单而损失了大量资金，根源在于没有完全领悟到其策略的脆弱，直至它们崩盘。 然而，我认为这些损失可作为我在外汇和信号行业受教的一部分。 直到后来，我才意识到热捧信号崩盘的主要原因之一，是由于信号提供者要面对来自众多焦虑订阅用户的压力。 我稍后将更详尽地探讨这个话题。

3. 研究其它成功的信号提供者

每当我着手达成某件事之时，我都会想起安东尼·霍普金斯（Anthony Hopkins）在电影《边锋（The Edge）》中所说的一句话，当时他在飞机失事后努力求生：“有人能做到的，其他人也能做到”。我在脑海中重复这句话，从而保持动力，并继续学习和努力工作，使之达成我的目标。 取得成功的一种传统方式是研究竞争对手、或以往曾完成过同样事情的个人，了解他们所采用的方法、工作流程、以及他们避开了什么。 在发布自己的信号之前，您可将此方式应用于 MQL5.com 上的任意顶级信号提供者。 在信号业务中，有若干步骤需要考虑，而为了追求进步，您必须攀爬每一步。

通过研究其它顶级信号，您会注意到其中许多信号采用了传统但具有风险的技术，例如马丁格尔（亏损翻倍开仓）、网格、或无止损策略。 这三种技术，大概凡有交易经验的人都知道其伴随固有风险。 虽然马丁格尔（亏损翻倍开仓）也许在大多数时候都有效，但一次失手就能令您的帐户爆仓。 一些交易者采用一些马丁格尔变体，譬如较低倍增因子，并严格限制步长，但罕有找到完全避免爆仓的策略。 网格策略在范围振荡行情中表现良好，但在趋势期间亦会导致账户爆仓。 类似地，无止损订单策略，往往指称“持有并祈祷”，在遇到强趋势时易受影响而破产。

基于我的经验，少有信号提供者会采用真正的长线及可持续交易方法，即融贯技术和基本面分析、持续使用止损订单和健全的资金管理。 这些提供者倾向于演示较小但稳定的月度增长，容忍很大的回撤（低于 20-30%），这应该对订阅者有吸引力。 然而，这种方式经常失手并不引人注意也就不足为奇了，因为大多数人都在寻求在几周或几个月内快速暴富的途径，而非看重可靠和稳定的营收。 牢记这一点，您可以专注于为这两个世界之间的差距搭建桥梁：在维护可控风险和可接受回撤的同时，达成令人印象深刻且傲人的结果。

4. 寻找有前途的交易策略

为了吸引订阅者，您需要找到一个可靠的交易策略，其应能产生诱人的结果，且配合可接受的风险等级。 到目前为止，我在本指南中尚未提到另一个方面，那就是运气因素。 如果缺少这个因素，即使是最好的策略也很难在很长一段时间内产生令人满意的结果，结局只是短暂的体验。

众多交易者和订阅者都在寻求能持续盈利且回撤最小的交易策略，往往偏爱剥头皮策略。 在外汇交易中，有多种形态引起了日内交易者的注意，诸如伦敦市场开盘效应。 不同货币对的隔夜极端值频繁在伦敦市场的早盘逆转，故其能当作剥头皮策略的一个诱人思路。

理想情况下，您应该致力于把您的交易策略自动化，从而摒除决策过程中的个人偏见和情绪。 您可以在 MQL5.com 的 市场 中搜素可以代表执行您交易决策的 EA（智能交易系统），甚或您可通过 自由职业者 板块下单定制智能交易系统，来满足您的特殊需求。 寻找可靠的交易伙伴把您的手动交易自动化，其代价并不会过于昂贵。

















5. 测试和优化您的交易策略

购买 EA 是一回事，但测试、优化它，并找到能够产生预期结果的理想设置是另一个挑战。 因此，花几个月的时间来分析过往的结果、进行回溯测试、并优化各种设置，从而识别能提供预期结果的配置，这才是颇具益处的。 没有什么能轻易得到，至少基于我的认知，相信您能找到一款“神奇的”智能系统，可为您处理所有工作，而您只需坐享其成，这不过是一个神话。 即便是最好的 EA 也需要微调、优化、以及定期调整，从而适应不断变化的市场条件，尤其像这样没有任何东西能保持静态超过几个小时的时候。 我们当下居住在一个生活方方面面发生闪速变化的时代。

您的目标应该是发现最佳设置，即能够产生期望结果，且最大回撤尽可能低。 实现这一目标的最佳方式是基于最近 12 个月的区间优化您的 EA，从而确保更好地响应当前市场条件。 据我的经验，返回 2-3 年前测试您的策略并不是很有用，因为市场和交易条件在不断变化。

如果您采用高风险策略，请务必记住著名的谚语“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。针对这种情况，我会用到一个有趣的资金管理计划，其仅会占用我可用资金的一部分。 简要解释一下，我将自己的资本分成四部分，只用其中的 1/4 交易。 然后，按每周或每月为基础，我将自己的资本（包括所有利润）再次分成四部分，并自下周开始，按新资本分配 1/4 从事交易。 这种方式令我能够保护 3/4 的资金避免市场风险、或置身其中。 请记住，这只是一个示例，您可以定制自己的计划，从而更好地满足您的个人需求和策略。

6. 成功信号的主要方面

在我首次发布自己的信号之前，无论是作为订阅者期间、还是后来研究其它顶级信号之时，我始终在维护一份优秀信号所应具备关键方面的清单。 虽然这份清单经常发生变化，但其核心保持不变。 因此，对于有吸引力的信号，我的准则如下：

具备有利风险/回报率的可盈利策略。 每笔交易的风险远大于潜在回报，将自身置于危险之中、或最终毁灭。 每笔交易都坚持使用止损。 宁可承受小亏并继续前进，也不愿遭受一次灾难性亏损。 日内交易，风险占比仅是可用资本的一小部分。 理想规则是每笔交易的风险不超过 2-3%，而高风险策略不超过 5%。 同时维护的持仓不超过 2-3 笔。 精确的数字取决于每笔交易的预定风险百分比。 最大回撤要小于 30%-35%。 大多数潜在用户都采用该阈值来选择他们喜欢的信号。 知名度高、且受众广的经纪商能确保最佳的信号跟单条件，并避开大多数订阅者的滑点问题。 为信号设置一个反映其绩效的订阅价格，且可被大多数潜在订阅者接纳。 较低的价格往往会使信号更具吸引力，而过高的价格会阻止订阅者。

在本指南中，我尚未解决的一个方面是滑点，这信号跟单颇具挑战性、甚至有时无法执行的关键因素之一。 当计划在 MQL5.com 上发布信号时，必须考虑到滑点（经纪商之间的价格差异）会对其成功或失败有严重影响。 故此，选用知名度高、且信誉良好的经纪商至关重要，这有助于潜在订阅者更轻松地跟单。 在开立交易账户之前（如果打算稍后将其发布为信号），应检查选用同一经纪商的其它信号的滑点选项卡，并确保与其他经纪商/服务器兼容。

在下面的示例中，您可以在右侧观察到跟单信号所在的各自经纪商/服务器、及其相应的滑点数据。 第一个数字表示每笔交易的平均滑点（以点数为单位），第二个数字表示计算平均滑点时所依据的已执行交易数量。 虽然这些数字都是近似值，并不总是可靠的，但它们很好地指明了预期是什么。 作为信号提供者，建议在寻找经纪商时，首选具有多个可用经纪商/服务器设置，且显示相对较低滑点值（最好在绿色和黄色范围内），且有足够数量的已执行交易，如下图所示。 例一超过 16.744 笔交易，滑点为 1.12 点，以及例二超过 6.561 笔交易，且滑点为 1.50 点，都颇有跟单吸引力。

















7. 编写一篇优秀的信号推介

另一个无疑有助于盈利信号提升吸引力和成功率的重要因素，那就是信息丰富、且编写精良的信号推介。 许多信号拥有交口称赞的交易记录，然而提供者缺乏为其信号撰写引人入胜推介的能力或意愿，这导致潜在订阅者对其策略持怀疑态度。 潜在的信号订阅者会精心品评您的交易历史、风险和资金管理计划，以及您应对意外情况的方法。 攥写优质的推介不仅可以帮助他们理解您的计划，还可以减少寻求澄清信号疑问的私人消息的数量。

结构良好的信号推介应包括以下组成部分：

简介：分享几句关于您的交易背景，并提供您的策略概述。 策略细节：提供有关您的交易策略的更多信息，包括您所用的工具或智能系统（EA），以及您的风险和资金管理计划。 信号优势：突出信号的优势，例如您在交易中始终如一地使用止损、每笔交易的固定风险百分比（如果适用）、预期最大回撤、以及未用到缺少风控技术的马丁格尔或网格（如果未使用）。 包括任何您认为对自己的信号值得注意的其它积极方面。 订阅者建议：向潜在订阅者提供有关推荐的经纪商/服务器设置、账户类型、杠杆、和其它相关细节的建议。 讨论他们可能遇到的潜在滑点问题，并提供有益的提示，以便促进顺利的信号跟单。

通过遵守这些指导原则，并确保信号推介结构良好且信息丰富，就可以增强信号的吸引力，并为其提升吸引订阅者的机会。





8. 发布您的信号

在您制定了交易策略之后，您也许会考虑发布您的交易账户作为信号来对其进行测试。 建议先在不发布信号的情况下交易至少几个月，确保您走在正确的轨道上。 据我的经验，从一开始就将您的信号作为私密信号连接至 MQL5.com 信号库是有益处的。 这样做即能出于监控目的，并可避免在成长图表中出现浅蓝色垂直线，该线指示您的信号非是一开始就连接到 MQL5.com。

一旦建立了稳固的交易历史，您可以编辑您的信号，并将其可见性从私密更改为公开。 一些信号提供者故意推迟连接他们的信号，是为了掩盖他们的真实（通常较高）最大回撤。 这是因为平台无法检测出过往交易的开仓/实时回撤，除非它们从一开始就一直在监控您的交易账户。 虽然这种策略可能有助于在短期内吸引更多订阅者，但真相不可避免地浮出水面，导致他们的信誉受到侵蚀。





















9. 推广您的信号



发布信号后，必须考虑如何推广它，以便吸引潜在订阅者。 在 MQL5.com 网站上，有不多的一些促销手段，例如在您的个人资料页面上投放广告。 您加入的平台“好友”都能看到您的帖子，如果他们发现一些吸引人的东西，他们也许会对您的信号感兴趣。 因此，突出信号的积极方面至关重要，强调其在竞争中可脱颖而出的任何特殊优势。 您可以讨论您的交易策略、您所用的工具、以及在交易中实现的安全措施。

图形在推广信号方面起着显要作用。 引人注目的横幅，或具有视觉吸引力的图像，都能吸引注意力，并令您的信号栩栩如生。 分享您的成长图表，特别是如果它们展现出高人一筹的业绩，可能会颇有益处。 如果您不精通图片编辑，或使用图形插图应用程序，请考虑寻求朋友的帮助，或聘请专业人士。 这些努力和费用将是值得付出的。

一些信号提供者还利用社交媒体平台来推广他们的信号。 他们创建个人资料、群组或团队，并添加大量成员，这些成员会定期收到有关其交易动向的更新、新闻和诱人的信息。 社交媒体平台提供现代营销机会，每天都吸引着越来越多的追随者。

理想情况下，信号提供者应采用一切可用手段来推广和宣传其信号，以吸引更多的受众，如此才可能获得更多的订阅用户。





















10. 保持信息畅通

成功信号另一个长命久安的关键方面，是提供者保持信息畅通的能力，并跟踪全球发生的所有重要财经与政治新闻和事件。 外汇依赖于地球上发生的一切重大事件作为核心，即使是最小的新闻或突发公告也会对主要和次要货币、股票市场指数、或商品产生重大影响。 例如，灾难或地震可能导致金融动荡，并立即影响到您的交易策略。 因此，对于消息灵通的信号提供者来说，立于所有这些发展的潮头至关重要。

我依赖的实时新闻报道网站包括：

消息灵通的信号提供者应密切关注的一些最重要的新闻和事件：

央行会议和利率公告。 选举和其它重大政治事件。 央行行长的演讲和新闻发布会。 美国 非农就业数据（NFP）公布（每月第一个星期五）。 失业率公告。 国内生产总值（GDP）增长率公告。 消费者物价指数（CPI）公告。 零售销售数据公告。 采购经理人指数（PMI）公告。

上述所有财经数据公告通常会影响涉及发布这些数据的国家的货币对。 不过，它们通常也会对其它货币产生影响，尤其是当它们的经济受到此类事件的影响时。





















11. 发布新闻更新

信号订阅用户期望与信号提供者沟通，其中包括通过信号的“新增内容”部分频繁更新。 提供一份周报，突出信号的发展、绩效分析、和成就，这是您维护与追随者良好关系的理想手段。 当您与订阅者没有沟通时，令他们对您的交易决定或任何不幸的损失一无所知，这只会增加他们的焦虑和紧张，最终动摇您的订阅者基础。

















12. 回应订阅者的私人消息

通过信号的“新增内容”板块与您的订阅者沟通，可让处于焦虑和尴尬结果期间的大多数订阅者安心。 不过，一些追随者可能更喜欢通过 MQL5.com 平台发送私人消息，以更个性化的方式与您联系。 如果您打算与会员维护良好的关系，强烈建议您以冷静和尊重的态度回应这些信息。 花点时间解释有关您的信号状况，或任何其它需要进一步分析的方面。

据我的经验，过去曾有过一些有趣的信号，这些信号采用了结构良好且有效的策略。 然而，他们的提供者缺乏与订阅者保持联络的技能或意愿，导致对其订户群产生重大影响。 另一方面，我看到平庸的信号由于其提供者出色的营销工具和始终如一的沟通而蓬勃发展。 因此，与您的追随者保持联系，并始终尽最大努力回复他们的私人消息非常重要。 克服语言障碍或提高社交技能可能会带来一些挑战，但通过努力，这些障碍是可以克服的。





13. 出现问题的第一个迹象

除了您的交易策略失败之外，还有其它若干种途径可以了解您的信号是否进展不顺利。 首先，您会注意到、或订阅者主动与您联系关于跟单问题，这些问题通常是由滑点或订阅者数量的增加、以及他们在清淡的市场条件下、或夜晚交易的敏感时间进行大手笔跟单交易的影响所引发。 我亲眼目睹了这种情况，很长时间里跟单不过数百人，那时一切顺利，所有订阅者都在平滑地跟单交易。 然而，当人数超过一千人或达到更高的数字时，形势就大大恶化了。 虽然有些人也许会觉得少量订阅者可以影响全球市场是荒谬的，但相信我，当成千上万的订阅者在流动性有限的清淡夜市中集体大手笔买卖时，它会对信号跟单造成严重冲击。

另一个可能影响信号业绩的因素是订阅者对信号提供者施加的压力，这并非开玩笑。 当提供者的运气耗尽、或他们的交易策略没有精心计划、且过于依赖理想化的市场条件时，许多曾成功和受热捧的信号都会失败。 此外，如果提供者不能妥善处理订阅者的过度批评或建议，心理压力会影响他们的交易决策，以及应对市场异常的能力。 结果反映在信号的业绩上，标志着其下降的开始。

换言之，如上所述，有特定的原因可以解释，为什么没有顶级信号能在超过几个月的时间里保持上千名订阅者水平。 看看未来是否有人能成功地保持顶级地位超过几个月，甚至一年以上，这一定是件有趣的事情。 但是，据我的个人经验，到目前为止还没有观察到这种情况。





14. 现在做什么呢？

当您的信号完成其航程，不要认为这是您作为信号提供者之旅的终点。 我曾见过许多提供者设法回归，往往更具精力和更好的策略，获得了比以前更多的订阅者和认可。 因此，接受这一点很正常，继续前进，并为未来设定新的目标。 尘埃落定之后，现在是自我批评、评估您的行为、以及评估信号的优缺点的好时机，从而提高您的技能，在将来发布新信号。

您在信号世界的首秀之旅的终结可能只是您迈向下一个成就的第一步，而这适用于您生活中的一切。 雄心壮志是通往成功的道路，尽可能地长期保持，您要用耐心、毅力和纪律去追求它。

















附言 本文中提供的信息和建议是我据个人经历获得的宝贵见解的直接结果，甚至包含我自己曾犯过的错误。



