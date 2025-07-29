Moedas / PEN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PEN: Penumbra Inc
255.58 USD 0.70 (0.27%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PEN para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 255.42 e o mais alto foi 258.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Penumbra Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PEN Notícias
- Needham maintains Hold rating on Penumbra stock ahead of PE trial results
- Roberts of Penumbra sells $162k in stock
- Penumbra CEO Elsesser sells $4.2m in shares
- Penumbra director Grewal sells $50,627 in stock
- This Penumbra Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY), HeartFlow (NASDAQ:HTFL)
- Evercore ISI initiates Penumbra stock with Outperform rating on growth outlook
- Why Is TransMedics (TMDX) Down 1.9% Since Last Earnings Report?
- Why Is Penumbra (PEN) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Penumbra names Shruthi Narayan as company president
- ITGR or PEN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Yuen, Penumbra CFO, sells $500k in shares
- Arani Bose sells Penumbra shares worth $3m
- Penumbra Inc director Wilder sells $89k in stock
- Penumbra EVP Roberts sells $143k in stock
- Penumbra PEN Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Penumbra stock price target lowered to $325 at RBC Capital on margin outlook
- Penumbra stock price target raised to $335 from $330 at UBS on solid growth
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Penumbra, Inc. (PEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Penumbra Inc. beats Q2 2025 estimates
- Penumbra (PEN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Penumbra (PEN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Faixa diária
255.42 258.25
Faixa anual
186.97 310.00
- Fechamento anterior
- 256.28
- Open
- 258.25
- Bid
- 255.58
- Ask
- 255.88
- Low
- 255.42
- High
- 258.25
- Volume
- 23
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- -5.59%
- Mudança de 6 meses
- -4.46%
- Mudança anual
- 31.53%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh