PEN: Penumbra Inc
256.28 USD 6.77 (2.57%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PEN de hoy ha cambiado un -2.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 253.01, mientras que el máximo ha alcanzado 264.40.
Rango diario
253.01 264.40
Rango anual
186.97 310.00
- Cierres anteriores
- 263.05
- Open
- 262.39
- Bid
- 256.28
- Ask
- 256.58
- Low
- 253.01
- High
- 264.40
- Volumen
- 576
- Cambio diario
- -2.57%
- Cambio mensual
- -5.33%
- Cambio a 6 meses
- -4.20%
- Cambio anual
- 31.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B