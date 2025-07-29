CotizacionesSecciones
PEN: Penumbra Inc

256.28 USD 6.77 (2.57%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PEN de hoy ha cambiado un -2.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 253.01, mientras que el máximo ha alcanzado 264.40.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Penumbra Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
253.01 264.40
Rango anual
186.97 310.00
Cierres anteriores
263.05
Open
262.39
Bid
256.28
Ask
256.58
Low
253.01
High
264.40
Volumen
576
Cambio diario
-2.57%
Cambio mensual
-5.33%
Cambio a 6 meses
-4.20%
Cambio anual
31.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B