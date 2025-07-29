通貨 / PEN
PEN: Penumbra Inc
257.73 USD 1.45 (0.57%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PENの今日の為替レートは、0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり250.75の安値と259.53の高値で取引されました。
Penumbra Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PEN News
- Needham maintains Hold rating on Penumbra stock ahead of PE trial results
- Roberts of Penumbra sells $162k in stock
- Penumbra CEO Elsesser sells $4.2m in shares
- Penumbra director Grewal sells $50,627 in stock
- This Penumbra Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY), HeartFlow (NASDAQ:HTFL)
- Evercore ISI initiates Penumbra stock with Outperform rating on growth outlook
- Why Is TransMedics (TMDX) Down 1.9% Since Last Earnings Report?
- Why Is Penumbra (PEN) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Penumbra names Shruthi Narayan as company president
- ITGR or PEN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Yuen, Penumbra CFO, sells $500k in shares
- Arani Bose sells Penumbra shares worth $3m
- Penumbra Inc director Wilder sells $89k in stock
- Penumbra EVP Roberts sells $143k in stock
- Penumbra PEN Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Penumbra stock price target lowered to $325 at RBC Capital on margin outlook
- Penumbra stock price target raised to $335 from $330 at UBS on solid growth
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Penumbra, Inc. (PEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Penumbra Inc. beats Q2 2025 estimates
- Penumbra (PEN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Penumbra (PEN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
1日のレンジ
250.75 259.53
1年のレンジ
186.97 310.00
- 以前の終値
- 256.28
- 始値
- 258.25
- 買値
- 257.73
- 買値
- 258.03
- 安値
- 250.75
- 高値
- 259.53
- 出来高
- 765
- 1日の変化
- 0.57%
- 1ヶ月の変化
- -4.79%
- 6ヶ月の変化
- -3.66%
- 1年の変化
- 32.64%
