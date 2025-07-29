货币 / PEN
PEN: Penumbra Inc
255.42 USD 7.63 (2.90%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PEN汇率已更改-2.90%。当日，交易品种以低点254.08和高点264.40进行交易。
关注Penumbra Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PEN新闻
日范围
254.08 264.40
年范围
186.97 310.00
- 前一天收盘价
- 263.05
- 开盘价
- 262.39
- 卖价
- 255.42
- 买价
- 255.72
- 最低价
- 254.08
- 最高价
- 264.40
- 交易量
- 199
- 日变化
- -2.90%
- 月变化
- -5.64%
- 6个月变化
- -4.52%
- 年变化
- 31.45%
