PEN: Penumbra Inc

255.84 USD 1.89 (0.73%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PEN fiyatı bugün -0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 254.93 ve Yüksek fiyatı olarak 259.83 aralığında işlem gördü.

Penumbra Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
254.93 259.83
Yıllık aralık
186.97 310.00
Önceki kapanış
257.73
Açılış
259.83
Satış
255.84
Alış
256.14
Düşük
254.93
Yüksek
259.83
Hacim
462
Günlük değişim
-0.73%
Aylık değişim
-5.49%
6 aylık değişim
-4.37%
Yıllık değişim
31.67%
21 Eylül, Pazar