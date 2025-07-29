Dövizler / PEN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PEN: Penumbra Inc
255.84 USD 1.89 (0.73%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PEN fiyatı bugün -0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 254.93 ve Yüksek fiyatı olarak 259.83 aralığında işlem gördü.
Penumbra Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PEN haberleri
- Needham maintains Hold rating on Penumbra stock ahead of PE trial results
- Roberts of Penumbra sells $162k in stock
- Penumbra CEO Elsesser sells $4.2m in shares
- Penumbra director Grewal sells $50,627 in stock
- This Penumbra Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY), HeartFlow (NASDAQ:HTFL)
- Evercore ISI initiates Penumbra stock with Outperform rating on growth outlook
- Why Is TransMedics (TMDX) Down 1.9% Since Last Earnings Report?
- Why Is Penumbra (PEN) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Penumbra names Shruthi Narayan as company president
- ITGR or PEN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Yuen, Penumbra CFO, sells $500k in shares
- Arani Bose sells Penumbra shares worth $3m
- Penumbra Inc director Wilder sells $89k in stock
- Penumbra EVP Roberts sells $143k in stock
- Penumbra PEN Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Penumbra stock price target lowered to $325 at RBC Capital on margin outlook
- Penumbra stock price target raised to $335 from $330 at UBS on solid growth
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Penumbra, Inc. (PEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Penumbra Inc. beats Q2 2025 estimates
- Penumbra (PEN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Penumbra (PEN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Günlük aralık
254.93 259.83
Yıllık aralık
186.97 310.00
- Önceki kapanış
- 257.73
- Açılış
- 259.83
- Satış
- 255.84
- Alış
- 256.14
- Düşük
- 254.93
- Yüksek
- 259.83
- Hacim
- 462
- Günlük değişim
- -0.73%
- Aylık değişim
- -5.49%
- 6 aylık değişim
- -4.37%
- Yıllık değişim
- 31.67%
21 Eylül, Pazar