PEN: Penumbra Inc
260.18 USD 2.94 (1.12%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
PEN exchange rate has changed by -1.12% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 259.87 and at a high of 263.82.
Follow Penumbra Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
259.87 263.82
Year Range
186.97 310.00
- Previous Close
- 263.12
- Open
- 262.00
- Bid
- 260.18
- Ask
- 260.48
- Low
- 259.87
- High
- 263.82
- Volume
- 243
- Daily Change
- -1.12%
- Month Change
- -3.89%
- 6 Months Change
- -2.74%
- Year Change
- 33.90%
