PEN: Penumbra Inc

257.73 USD 1.45 (0.57%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PEN hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 250.75 bis zu einem Hoch von 259.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Penumbra Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
250.75 259.53
Jahresspanne
186.97 310.00
Vorheriger Schlusskurs
256.28
Eröffnung
258.25
Bid
257.73
Ask
258.03
Tief
250.75
Hoch
259.53
Volumen
765
Tagesänderung
0.57%
Monatsänderung
-4.79%
6-Monatsänderung
-3.66%
Jahresänderung
32.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K