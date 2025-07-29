Währungen / PEN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PEN: Penumbra Inc
257.73 USD 1.45 (0.57%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PEN hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 250.75 bis zu einem Hoch von 259.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Penumbra Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PEN News
- Needham maintains Hold rating on Penumbra stock ahead of PE trial results
- Roberts of Penumbra sells $162k in stock
- Penumbra CEO Elsesser sells $4.2m in shares
- Penumbra director Grewal sells $50,627 in stock
- This Penumbra Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY), HeartFlow (NASDAQ:HTFL)
- Evercore ISI initiates Penumbra stock with Outperform rating on growth outlook
- Why Is TransMedics (TMDX) Down 1.9% Since Last Earnings Report?
- Why Is Penumbra (PEN) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Penumbra names Shruthi Narayan as company president
- ITGR or PEN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Yuen, Penumbra CFO, sells $500k in shares
- Arani Bose sells Penumbra shares worth $3m
- Penumbra Inc director Wilder sells $89k in stock
- Penumbra EVP Roberts sells $143k in stock
- Penumbra PEN Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Penumbra stock price target lowered to $325 at RBC Capital on margin outlook
- Penumbra stock price target raised to $335 from $330 at UBS on solid growth
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Penumbra, Inc. (PEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Penumbra Inc. beats Q2 2025 estimates
- Penumbra (PEN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Penumbra (PEN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Tagesspanne
250.75 259.53
Jahresspanne
186.97 310.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 256.28
- Eröffnung
- 258.25
- Bid
- 257.73
- Ask
- 258.03
- Tief
- 250.75
- Hoch
- 259.53
- Volumen
- 765
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- -4.79%
- 6-Monatsänderung
- -3.66%
- Jahresänderung
- 32.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K