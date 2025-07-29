Валюты / PEN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PEN: Penumbra Inc
263.05 USD 0.07 (0.03%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PEN за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 259.87, а максимальная — 263.82.
Следите за динамикой Penumbra Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PEN
- Needham maintains Hold rating on Penumbra stock ahead of PE trial results
- Roberts of Penumbra sells $162k in stock
- Penumbra CEO Elsesser sells $4.2m in shares
- Penumbra director Grewal sells $50,627 in stock
- This Penumbra Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY), HeartFlow (NASDAQ:HTFL)
- Evercore ISI initiates Penumbra stock with Outperform rating on growth outlook
- Why Is TransMedics (TMDX) Down 1.9% Since Last Earnings Report?
- Why Is Penumbra (PEN) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Penumbra names Shruthi Narayan as company president
- ITGR or PEN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Yuen, Penumbra CFO, sells $500k in shares
- Arani Bose sells Penumbra shares worth $3m
- Penumbra Inc director Wilder sells $89k in stock
- Penumbra EVP Roberts sells $143k in stock
- Penumbra PEN Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Penumbra stock price target lowered to $325 at RBC Capital on margin outlook
- Penumbra stock price target raised to $335 from $330 at UBS on solid growth
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Penumbra, Inc. (PEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Penumbra Inc. beats Q2 2025 estimates
- Penumbra (PEN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Penumbra (PEN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
259.87 263.82
Годовой диапазон
186.97 310.00
- Предыдущее закрытие
- 263.12
- Open
- 262.00
- Bid
- 263.05
- Ask
- 263.35
- Low
- 259.87
- High
- 263.82
- Объем
- 487
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- -2.83%
- 6-месячное изменение
- -1.67%
- Годовое изменение
- 35.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.