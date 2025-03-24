Moedas / MVIS
MVIS: MicroVision Inc
1.25 USD 0.07 (5.93%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MVIS para hoje mudou para 5.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.19 e o mais alto foi 1.27.
Veja a dinâmica do par de moedas MicroVision Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MVIS Notícias
Faixa diária
1.19 1.27
Faixa anual
0.80 1.95
- Fechamento anterior
- 1.18
- Open
- 1.20
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Low
- 1.19
- High
- 1.27
- Volume
- 3.611 K
- Mudança diária
- 5.93%
- Mudança mensal
- 11.61%
- Mudança de 6 meses
- -1.57%
- Mudança anual
- 12.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh