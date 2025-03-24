Währungen / MVIS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MVIS: MicroVision Inc
1.29 USD 0.04 (3.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MVIS hat sich für heute um 3.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.24 bis zu einem Hoch von 1.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroVision Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MVIS News
- MicroVision names Glen DeVos as new CEO effective September 30
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- Earnings call transcript: MicroVision Q2 2025 sees mixed results, stock dips
- MicroVision (MVIS) Q2 Revenue Drops 92%
- MicroVision appoints Scott Goldstein to defense advisory board
- Morgan Stanley raises Nvidia stock price target to $200 from $170
- Nvidia CEO Jen Hsun Huang sells $39 million in NVDA stock
- MicroVision Tech On Nvidia Platform — What's Going On? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Microvision (NASDAQ:MVIS)
- Microvision stock jumps after MOVIA lidar system gains NVIDIA support
- MicroVision’s lidar system now supported on NVIDIA DRIVE AGX platform
- MicroVision appoints Laura Peterson to board as Mark Spitzer retires
- RPM International Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins ICON, MaxLinear, Nasdaq And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), ASGN (NYSE:ASGN)
- Aeva: Still Cheap Despite 1200% Price Surge (NASDAQ:AEVA)
- microvision inc. updates executive bonus plan and awards stock units
- MicroVision: Big Promises, But Little Evidence Of Traction (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision seeks shareholder nod for stock authorization
- MicroVision Retail Investor Day Town Hall Session Available For Replay
- US Stocks Likely To Open Lower After A Strong Rally: 'Lows Are Likely In And Better Times Are Coming,' Says Expert - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- MicroVision Stock Tumbles On Q1 Earnings Miss, Company Highlights Industrial Revenue Opportunities, Targets Defense Tech, Military Expansion - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- Western LiDAR Quarterly Insights Q4 2024 Summary
- MicroVision, Inc. (MVIS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MicroVision Q4 Earnings: Revenue Miss, EPS Miss, 'Well Positioned' To Secure Revenue Opportunities In Industrial, Automotive, Defense - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision's Strategic Moves And New CTO Drive Analyst Confidence, But Challenges Remain In Q4 - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision Stock Is Moving Higher Monday: What's Going On? - Microvision (NASDAQ:MVIS)
Tagesspanne
1.24 1.30
Jahresspanne
0.80 1.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.25
- Eröffnung
- 1.25
- Bid
- 1.29
- Ask
- 1.59
- Tief
- 1.24
- Hoch
- 1.30
- Volumen
- 2.065 K
- Tagesänderung
- 3.20%
- Monatsänderung
- 15.18%
- 6-Monatsänderung
- 1.57%
- Jahresänderung
- 16.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K