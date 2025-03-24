KurseKategorien
Währungen / MVIS
MVIS: MicroVision Inc

1.29 USD 0.04 (3.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MVIS hat sich für heute um 3.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.24 bis zu einem Hoch von 1.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die MicroVision Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MVIS News

Tagesspanne
1.24 1.30
Jahresspanne
0.80 1.95
Vorheriger Schlusskurs
1.25
Eröffnung
1.25
Bid
1.29
Ask
1.59
Tief
1.24
Hoch
1.30
Volumen
2.065 K
Tagesänderung
3.20%
Monatsänderung
15.18%
6-Monatsänderung
1.57%
Jahresänderung
16.22%
