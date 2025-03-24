通貨 / MVIS
MVIS: MicroVision Inc
1.25 USD 0.07 (5.93%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MVISの今日の為替レートは、5.93%変化しました。日中、通貨は1あたり1.19の安値と1.27の高値で取引されました。
MicroVision Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.19 1.27
1年のレンジ
0.80 1.95
- 以前の終値
- 1.18
- 始値
- 1.20
- 買値
- 1.25
- 買値
- 1.55
- 安値
- 1.19
- 高値
- 1.27
- 出来高
- 4.376 K
- 1日の変化
- 5.93%
- 1ヶ月の変化
- 11.61%
- 6ヶ月の変化
- -1.57%
- 1年の変化
- 12.61%
