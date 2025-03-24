통화 / MVIS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MVIS: MicroVision Inc
1.29 USD 0.04 (3.20%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MVIS 환율이 오늘 3.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.24이고 고가는 1.31이었습니다.
MicroVision Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MVIS News
- MicroVision names Glen DeVos as new CEO effective September 30
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- Earnings call transcript: MicroVision Q2 2025 sees mixed results, stock dips
- MicroVision (MVIS) Q2 Revenue Drops 92%
- MicroVision appoints Scott Goldstein to defense advisory board
- Morgan Stanley raises Nvidia stock price target to $200 from $170
- Nvidia CEO Jen Hsun Huang sells $39 million in NVDA stock
- MicroVision Tech On Nvidia Platform — What's Going On? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Microvision (NASDAQ:MVIS)
- Microvision stock jumps after MOVIA lidar system gains NVIDIA support
- MicroVision’s lidar system now supported on NVIDIA DRIVE AGX platform
- MicroVision appoints Laura Peterson to board as Mark Spitzer retires
- RPM International Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins ICON, MaxLinear, Nasdaq And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), ASGN (NYSE:ASGN)
- Aeva: Still Cheap Despite 1200% Price Surge (NASDAQ:AEVA)
- microvision inc. updates executive bonus plan and awards stock units
- MicroVision: Big Promises, But Little Evidence Of Traction (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision seeks shareholder nod for stock authorization
- MicroVision Retail Investor Day Town Hall Session Available For Replay
- US Stocks Likely To Open Lower After A Strong Rally: 'Lows Are Likely In And Better Times Are Coming,' Says Expert - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- MicroVision Stock Tumbles On Q1 Earnings Miss, Company Highlights Industrial Revenue Opportunities, Targets Defense Tech, Military Expansion - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- Western LiDAR Quarterly Insights Q4 2024 Summary
- MicroVision, Inc. (MVIS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MicroVision Q4 Earnings: Revenue Miss, EPS Miss, 'Well Positioned' To Secure Revenue Opportunities In Industrial, Automotive, Defense - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision's Strategic Moves And New CTO Drive Analyst Confidence, But Challenges Remain In Q4 - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision Stock Is Moving Higher Monday: What's Going On? - Microvision (NASDAQ:MVIS)
일일 변동 비율
1.24 1.31
년간 변동
0.80 1.95
- 이전 종가
- 1.25
- 시가
- 1.25
- Bid
- 1.29
- Ask
- 1.59
- 저가
- 1.24
- 고가
- 1.31
- 볼륨
- 4.531 K
- 일일 변동
- 3.20%
- 월 변동
- 15.18%
- 6개월 변동
- 1.57%
- 년간 변동율
- 16.22%
20 9월, 토요일