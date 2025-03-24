Valute / MVIS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MVIS: MicroVision Inc
1.29 USD 0.04 (3.20%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MVIS ha avuto una variazione del 3.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.24 e ad un massimo di 1.31.
Segui le dinamiche di MicroVision Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MVIS News
- MicroVision names Glen DeVos as new CEO effective September 30
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- Earnings call transcript: MicroVision Q2 2025 sees mixed results, stock dips
- MicroVision (MVIS) Q2 Revenue Drops 92%
- MicroVision appoints Scott Goldstein to defense advisory board
- Morgan Stanley raises Nvidia stock price target to $200 from $170
- Nvidia CEO Jen Hsun Huang sells $39 million in NVDA stock
- MicroVision Tech On Nvidia Platform — What's Going On? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Microvision (NASDAQ:MVIS)
- Microvision stock jumps after MOVIA lidar system gains NVIDIA support
- MicroVision’s lidar system now supported on NVIDIA DRIVE AGX platform
- MicroVision appoints Laura Peterson to board as Mark Spitzer retires
- RPM International Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins ICON, MaxLinear, Nasdaq And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), ASGN (NYSE:ASGN)
- Aeva: Still Cheap Despite 1200% Price Surge (NASDAQ:AEVA)
- microvision inc. updates executive bonus plan and awards stock units
- MicroVision: Big Promises, But Little Evidence Of Traction (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision seeks shareholder nod for stock authorization
- MicroVision Retail Investor Day Town Hall Session Available For Replay
- US Stocks Likely To Open Lower After A Strong Rally: 'Lows Are Likely In And Better Times Are Coming,' Says Expert - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- MicroVision Stock Tumbles On Q1 Earnings Miss, Company Highlights Industrial Revenue Opportunities, Targets Defense Tech, Military Expansion - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- Western LiDAR Quarterly Insights Q4 2024 Summary
- MicroVision, Inc. (MVIS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MicroVision Q4 Earnings: Revenue Miss, EPS Miss, 'Well Positioned' To Secure Revenue Opportunities In Industrial, Automotive, Defense - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision's Strategic Moves And New CTO Drive Analyst Confidence, But Challenges Remain In Q4 - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision Stock Is Moving Higher Monday: What's Going On? - Microvision (NASDAQ:MVIS)
Intervallo Giornaliero
1.24 1.31
Intervallo Annuale
0.80 1.95
- Chiusura Precedente
- 1.25
- Apertura
- 1.25
- Bid
- 1.29
- Ask
- 1.59
- Minimo
- 1.24
- Massimo
- 1.31
- Volume
- 4.531 K
- Variazione giornaliera
- 3.20%
- Variazione Mensile
- 15.18%
- Variazione Semestrale
- 1.57%
- Variazione Annuale
- 16.22%
21 settembre, domenica