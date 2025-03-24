FiyatlarBölümler
Dövizler / MVIS
Geri dön - Hisse senetleri

MVIS: MicroVision Inc

1.29 USD 0.04 (3.20%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MVIS fiyatı bugün 3.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.24 ve Yüksek fiyatı olarak 1.31 aralığında işlem gördü.

MicroVision Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MVIS haberleri

Günlük aralık
1.24 1.31
Yıllık aralık
0.80 1.95
Önceki kapanış
1.25
Açılış
1.25
Satış
1.29
Alış
1.59
Düşük
1.24
Yüksek
1.31
Hacim
4.531 K
Günlük değişim
3.20%
Aylık değişim
15.18%
6 aylık değişim
1.57%
Yıllık değişim
16.22%
21 Eylül, Pazar