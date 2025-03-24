货币 / MVIS
MVIS: MicroVision Inc
1.18 USD 0.04 (3.51%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MVIS汇率已更改3.51%。当日，交易品种以低点1.13和高点1.20进行交易。
关注MicroVision Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MVIS新闻
- MicroVision names Glen DeVos as new CEO effective September 30
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- Earnings call transcript: MicroVision Q2 2025 sees mixed results, stock dips
- MicroVision (MVIS) Q2 Revenue Drops 92%
- MicroVision appoints Scott Goldstein to defense advisory board
- Morgan Stanley raises Nvidia stock price target to $200 from $170
- Nvidia CEO Jen Hsun Huang sells $39 million in NVDA stock
- MicroVision Tech On Nvidia Platform — What's Going On? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Microvision (NASDAQ:MVIS)
- Microvision stock jumps after MOVIA lidar system gains NVIDIA support
- MicroVision’s lidar system now supported on NVIDIA DRIVE AGX platform
- MicroVision appoints Laura Peterson to board as Mark Spitzer retires
- RPM International Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins ICON, MaxLinear, Nasdaq And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), ASGN (NYSE:ASGN)
- Aeva: Still Cheap Despite 1200% Price Surge (NASDAQ:AEVA)
- microvision inc. updates executive bonus plan and awards stock units
- MicroVision: Big Promises, But Little Evidence Of Traction (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision seeks shareholder nod for stock authorization
- MicroVision Retail Investor Day Town Hall Session Available For Replay
- US Stocks Likely To Open Lower After A Strong Rally: 'Lows Are Likely In And Better Times Are Coming,' Says Expert - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- MicroVision Stock Tumbles On Q1 Earnings Miss, Company Highlights Industrial Revenue Opportunities, Targets Defense Tech, Military Expansion - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- Western LiDAR Quarterly Insights Q4 2024 Summary
- MicroVision, Inc. (MVIS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MicroVision Q4 Earnings: Revenue Miss, EPS Miss, 'Well Positioned' To Secure Revenue Opportunities In Industrial, Automotive, Defense - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision's Strategic Moves And New CTO Drive Analyst Confidence, But Challenges Remain In Q4 - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision Stock Is Moving Higher Monday: What's Going On? - Microvision (NASDAQ:MVIS)
日范围
1.13 1.20
年范围
0.80 1.95
- 前一天收盘价
- 1.14
- 开盘价
- 1.14
- 卖价
- 1.18
- 买价
- 1.48
- 最低价
- 1.13
- 最高价
- 1.20
- 交易量
- 3.136 K
- 日变化
- 3.51%
- 月变化
- 5.36%
- 6个月变化
- -7.09%
- 年变化
- 6.31%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值