MVIS: MicroVision Inc
1.14 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MVIS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.12, а максимальная — 1.16.
Следите за динамикой MicroVision Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MVIS
- MicroVision names Glen DeVos as new CEO effective September 30
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- Earnings call transcript: MicroVision Q2 2025 sees mixed results, stock dips
- MicroVision (MVIS) Q2 Revenue Drops 92%
- MicroVision appoints Scott Goldstein to defense advisory board
- Morgan Stanley raises Nvidia stock price target to $200 from $170
- Nvidia CEO Jen Hsun Huang sells $39 million in NVDA stock
- MicroVision Tech On Nvidia Platform — What's Going On? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Microvision (NASDAQ:MVIS)
- Microvision stock jumps after MOVIA lidar system gains NVIDIA support
- MicroVision’s lidar system now supported on NVIDIA DRIVE AGX platform
- MicroVision appoints Laura Peterson to board as Mark Spitzer retires
- RPM International Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins ICON, MaxLinear, Nasdaq And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), ASGN (NYSE:ASGN)
- Aeva: Still Cheap Despite 1200% Price Surge (NASDAQ:AEVA)
- microvision inc. updates executive bonus plan and awards stock units
- MicroVision: Big Promises, But Little Evidence Of Traction (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision seeks shareholder nod for stock authorization
- MicroVision Retail Investor Day Town Hall Session Available For Replay
- US Stocks Likely To Open Lower After A Strong Rally: 'Lows Are Likely In And Better Times Are Coming,' Says Expert - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- MicroVision Stock Tumbles On Q1 Earnings Miss, Company Highlights Industrial Revenue Opportunities, Targets Defense Tech, Military Expansion - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- Western LiDAR Quarterly Insights Q4 2024 Summary
- MicroVision, Inc. (MVIS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MicroVision Q4 Earnings: Revenue Miss, EPS Miss, 'Well Positioned' To Secure Revenue Opportunities In Industrial, Automotive, Defense - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision's Strategic Moves And New CTO Drive Analyst Confidence, But Challenges Remain In Q4 - Microvision (NASDAQ:MVIS)
- MicroVision Stock Is Moving Higher Monday: What's Going On? - Microvision (NASDAQ:MVIS)
Дневной диапазон
1.12 1.16
Годовой диапазон
0.80 1.95
- Предыдущее закрытие
- 1.14
- Open
- 1.13
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Low
- 1.12
- High
- 1.16
- Объем
- 1.684 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.79%
- 6-месячное изменение
- -10.24%
- Годовое изменение
- 2.70%
