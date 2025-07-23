Moedas / MKC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MKC: McCormick & Company Incorporated
66.55 USD 0.29 (0.43%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MKC para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.36 e o mais alto foi 66.84.
Veja a dinâmica do par de moedas McCormick & Company Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MKC Notícias
- General Mills (GIS) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Bernstein analyst reiterates Market Perform rating on Kraft Heinz stock
- Mccormick & Co stock hits 52-week low at 68.22 USD
- McCormick: An Analysis Of Its Growth Potential And Dividend (NYSE:MKC)
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
- Big Food goes small: Kraft Heinz bets on simplicity to boost shares
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Implied Volatility Surging for McCormick & Company Stock Options
- McCormick stock gains control in Mexican venture as TD Cowen reiterates Buy
- UBS lowers McCormick & Company stock price target on regional concerns
- JPMorgan Upgrades McCormick, Says Pullback Looks Like a Buying Opportunity
- US labor, advocacy groups urge states to reject Tesla’s $29 billion Musk pay
- McCormick expands stake in its Mexican joint venture to 75% in a $750 million deal
- McCormick to buy additional 25% stake in Mexican unit for $750 million
- McCormick to acquire controlling stake in Mexican joint venture
- JP Morgan refreshes food sector coverage; favors McCormick, Albertsons, Hormel
- JPMorgan upgrades McCormick stock to Overweight on growth prospects
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- McCormick stock price target lowered to $82 at TD Cowen on tariff concerns
- Mccormick & Co stock hits 52-week low at 69.08 USD
- Mccormick & Co stock hits 52-week low at 69.94 USD
- Clearwater Analytics stock hits 52-week low at $20.64
- Best Dividend Aristocrats For August 2025
- 69 July Aristocrats: Hormel Is Still The One Hot Dog
Faixa diária
66.36 66.84
Faixa anual
65.95 86.24
- Fechamento anterior
- 66.84
- Open
- 66.61
- Bid
- 66.55
- Ask
- 66.85
- Low
- 66.36
- High
- 66.84
- Volume
- 110
- Mudança diária
- -0.43%
- Mudança mensal
- -5.43%
- Mudança de 6 meses
- -19.37%
- Mudança anual
- -19.93%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh