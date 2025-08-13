Devises / MKC
MKC: McCormick & Company Incorporated
65.50 USD 0.76 (1.15%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MKC a changé de -1.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.47 et à un maximum de 66.70.
Suivez la dynamique McCormick & Company Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
65.47 66.70
Range Annuel
65.47 86.24
- Clôture Précédente
- 66.26
- Ouverture
- 66.39
- Bid
- 65.50
- Ask
- 65.80
- Plus Bas
- 65.47
- Plus Haut
- 66.70
- Volume
- 3.105 K
- Changement quotidien
- -1.15%
- Changement Mensuel
- -6.92%
- Changement à 6 Mois
- -20.64%
- Changement Annuel
- -21.19%
20 septembre, samedi