货币 / MKC
MKC: McCormick & Company Incorporated
67.20 USD 0.08 (0.12%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MKC汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点66.92和高点67.70进行交易。
关注McCormick & Company Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MKC新闻
- General Mills (GIS) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Bernstein analyst reiterates Market Perform rating on Kraft Heinz stock
- Mccormick & Co stock hits 52-week low at 68.22 USD
- McCormick: An Analysis Of Its Growth Potential And Dividend (NYSE:MKC)
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
- Big Food goes small: Kraft Heinz bets on simplicity to boost shares
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Implied Volatility Surging for McCormick & Company Stock Options
- McCormick stock gains control in Mexican venture as TD Cowen reiterates Buy
- UBS lowers McCormick & Company stock price target on regional concerns
- JPMorgan Upgrades McCormick, Says Pullback Looks Like a Buying Opportunity
- US labor, advocacy groups urge states to reject Tesla’s $29 billion Musk pay
- McCormick expands stake in its Mexican joint venture to 75% in a $750 million deal
- McCormick to buy additional 25% stake in Mexican unit for $750 million
- McCormick to acquire controlling stake in Mexican joint venture
- JP Morgan refreshes food sector coverage; favors McCormick, Albertsons, Hormel
- JPMorgan upgrades McCormick stock to Overweight on growth prospects
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- McCormick stock price target lowered to $82 at TD Cowen on tariff concerns
- Mccormick & Co stock hits 52-week low at 69.08 USD
- Mccormick & Co stock hits 52-week low at 69.94 USD
- Clearwater Analytics stock hits 52-week low at $20.64
- Best Dividend Aristocrats For August 2025
- 69 July Aristocrats: Hormel Is Still The One Hot Dog
日范围
66.92 67.70
年范围
65.95 86.24
- 前一天收盘价
- 67.12
- 开盘价
- 67.20
- 卖价
- 67.20
- 买价
- 67.50
- 最低价
- 66.92
- 最高价
- 67.70
- 交易量
- 324
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- -4.50%
- 6个月变化
- -18.58%
- 年变化
- -19.14%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值