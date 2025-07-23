Валюты / MKC
MKC: McCormick & Company Incorporated
67.12 USD 1.15 (1.74%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MKC за сегодня изменился на 1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.10, а максимальная — 67.64.
Следите за динамикой McCormick & Company Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MKC
Дневной диапазон
66.10 67.64
Годовой диапазон
65.95 86.24
- Предыдущее закрытие
- 65.97
- Open
- 66.10
- Bid
- 67.12
- Ask
- 67.42
- Low
- 66.10
- High
- 67.64
- Объем
- 3.550 K
- Дневное изменение
- 1.74%
- Месячное изменение
- -4.62%
- 6-месячное изменение
- -18.68%
- Годовое изменение
- -19.24%
