MKC: McCormick & Company Incorporated

67.12 USD 1.15 (1.74%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MKC за сегодня изменился на 1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.10, а максимальная — 67.64.

Следите за динамикой McCormick & Company Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MKC

Дневной диапазон
66.10 67.64
Годовой диапазон
65.95 86.24
Предыдущее закрытие
65.97
Open
66.10
Bid
67.12
Ask
67.42
Low
66.10
High
67.64
Объем
3.550 K
Дневное изменение
1.74%
Месячное изменение
-4.62%
6-месячное изменение
-18.68%
Годовое изменение
-19.24%
