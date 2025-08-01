Währungen / MKC
MKC: McCormick & Company Incorporated
66.26 USD 0.58 (0.87%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MKC hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.95 bis zu einem Hoch von 66.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die McCormick & Company Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
65.95 66.84
Jahresspanne
65.95 86.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.84
- Eröffnung
- 66.61
- Bid
- 66.26
- Ask
- 66.56
- Tief
- 65.95
- Hoch
- 66.84
- Volumen
- 2.749 K
- Tagesänderung
- -0.87%
- Monatsänderung
- -5.84%
- 6-Monatsänderung
- -19.72%
- Jahresänderung
- -20.27%
