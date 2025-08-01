KurseKategorien
MKC: McCormick & Company Incorporated

66.26 USD 0.58 (0.87%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MKC hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.95 bis zu einem Hoch von 66.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die McCormick & Company Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
65.95 66.84
Jahresspanne
65.95 86.24
Vorheriger Schlusskurs
66.84
Eröffnung
66.61
Bid
66.26
Ask
66.56
Tief
65.95
Hoch
66.84
Volumen
2.749 K
Tagesänderung
-0.87%
Monatsänderung
-5.84%
6-Monatsänderung
-19.72%
Jahresänderung
-20.27%
