통화 / MKC
MKC: McCormick & Company Incorporated
65.50 USD 0.76 (1.15%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MKC 환율이 오늘 -1.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 65.47이고 고가는 66.70이었습니다.
McCormick & Company Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
65.47 66.70
년간 변동
65.47 86.24
- 이전 종가
- 66.26
- 시가
- 66.39
- Bid
- 65.50
- Ask
- 65.80
- 저가
- 65.47
- 고가
- 66.70
- 볼륨
- 3.105 K
- 일일 변동
- -1.15%
- 월 변동
- -6.92%
- 6개월 변동
- -20.64%
- 년간 변동율
- -21.19%
