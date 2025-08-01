Dövizler / MKC
MKC: McCormick & Company Incorporated
65.50 USD 0.76 (1.15%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MKC fiyatı bugün -1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.47 ve Yüksek fiyatı olarak 66.70 aralığında işlem gördü.
McCormick & Company Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MKC haberleri
Günlük aralık
65.47 66.70
Yıllık aralık
65.47 86.24
- Önceki kapanış
- 66.26
- Açılış
- 66.39
- Satış
- 65.50
- Alış
- 65.80
- Düşük
- 65.47
- Yüksek
- 66.70
- Hacim
- 3.105 K
- Günlük değişim
- -1.15%
- Aylık değişim
- -6.92%
- 6 aylık değişim
- -20.64%
- Yıllık değişim
- -21.19%
21 Eylül, Pazar