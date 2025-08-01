Valute / MKC
MKC: McCormick & Company Incorporated
65.50 USD 0.76 (1.15%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MKC ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.47 e ad un massimo di 66.70.
Segui le dinamiche di McCormick & Company Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
65.47 66.70
Intervallo Annuale
65.47 86.24
- Chiusura Precedente
- 66.26
- Apertura
- 66.39
- Bid
- 65.50
- Ask
- 65.80
- Minimo
- 65.47
- Massimo
- 66.70
- Volume
- 3.105 K
- Variazione giornaliera
- -1.15%
- Variazione Mensile
- -6.92%
- Variazione Semestrale
- -20.64%
- Variazione Annuale
- -21.19%
20 settembre, sabato