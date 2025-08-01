QuotazioniSezioni
MKC: McCormick & Company Incorporated

65.50 USD 0.76 (1.15%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MKC ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.47 e ad un massimo di 66.70.

Segui le dinamiche di McCormick & Company Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
65.47 66.70
Intervallo Annuale
65.47 86.24
Chiusura Precedente
66.26
Apertura
66.39
Bid
65.50
Ask
65.80
Minimo
65.47
Massimo
66.70
Volume
3.105 K
Variazione giornaliera
-1.15%
Variazione Mensile
-6.92%
Variazione Semestrale
-20.64%
Variazione Annuale
-21.19%
20 settembre, sabato