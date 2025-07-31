Divisas / MKC
MKC: McCormick & Company Incorporated
66.84 USD 0.28 (0.42%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MKC de hoy ha cambiado un -0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.64, mientras que el máximo ha alcanzado 67.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas McCormick & Company Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
66.64 67.70
Rango anual
65.95 86.24
- Cierres anteriores
- 67.12
- Open
- 67.20
- Bid
- 66.84
- Ask
- 67.14
- Low
- 66.64
- High
- 67.70
- Volumen
- 2.425 K
- Cambio diario
- -0.42%
- Cambio mensual
- -5.02%
- Cambio a 6 meses
- -19.02%
- Cambio anual
- -19.58%
