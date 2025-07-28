クォートセクション
通貨 / MKC
MKC: McCormick & Company Incorporated

66.26 USD 0.58 (0.87%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MKCの今日の為替レートは、-0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり65.95の安値と66.84の高値で取引されました。

McCormick & Company Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
65.95 66.84
1年のレンジ
65.95 86.24
以前の終値
66.84
始値
66.61
買値
66.26
買値
66.56
安値
65.95
高値
66.84
出来高
2.749 K
1日の変化
-0.87%
1ヶ月の変化
-5.84%
6ヶ月の変化
-19.72%
1年の変化
-20.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K