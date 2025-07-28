通貨 / MKC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MKC: McCormick & Company Incorporated
66.26 USD 0.58 (0.87%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MKCの今日の為替レートは、-0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり65.95の安値と66.84の高値で取引されました。
McCormick & Company Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MKC News
- Scholastic (SCHL) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- General Mills (GIS) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Bernstein analyst reiterates Market Perform rating on Kraft Heinz stock
- Mccormick & Co stock hits 52-week low at 68.22 USD
- McCormick: An Analysis Of Its Growth Potential And Dividend (NYSE:MKC)
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
- Big Food goes small: Kraft Heinz bets on simplicity to boost shares
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Implied Volatility Surging for McCormick & Company Stock Options
- McCormick stock gains control in Mexican venture as TD Cowen reiterates Buy
- UBS lowers McCormick & Company stock price target on regional concerns
- JPMorgan Upgrades McCormick, Says Pullback Looks Like a Buying Opportunity
- US labor, advocacy groups urge states to reject Tesla’s $29 billion Musk pay
- McCormick expands stake in its Mexican joint venture to 75% in a $750 million deal
- McCormick to buy additional 25% stake in Mexican unit for $750 million
- McCormick to acquire controlling stake in Mexican joint venture
- JP Morgan refreshes food sector coverage; favors McCormick, Albertsons, Hormel
- JPMorgan upgrades McCormick stock to Overweight on growth prospects
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- McCormick stock price target lowered to $82 at TD Cowen on tariff concerns
- Mccormick & Co stock hits 52-week low at 69.08 USD
- Mccormick & Co stock hits 52-week low at 69.94 USD
- Clearwater Analytics stock hits 52-week low at $20.64
- Best Dividend Aristocrats For August 2025
1日のレンジ
65.95 66.84
1年のレンジ
65.95 86.24
- 以前の終値
- 66.84
- 始値
- 66.61
- 買値
- 66.26
- 買値
- 66.56
- 安値
- 65.95
- 高値
- 66.84
- 出来高
- 2.749 K
- 1日の変化
- -0.87%
- 1ヶ月の変化
- -5.84%
- 6ヶ月の変化
- -19.72%
- 1年の変化
- -20.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K