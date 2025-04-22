Moedas / MCRB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MCRB: Seres Therapeutics Inc
17.25 USD 0.36 (2.04%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MCRB para hoje mudou para -2.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.83 e o mais alto foi 17.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Seres Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCRB Notícias
- All You Need to Know About Seres Therapeutics (MCRB) Rating Upgrade to Buy
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Seres Therapeutics (MCRB)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Seres (MCRB) Q2 Loss Narrows 34%
- Seres Therapeutics August 2025 slides: SER-155 shows 77% infection reduction
- Seres Therapeutics: Speculative Gem Backed By SER‑155 FDA Breakthrough
- Seres Therapeutics stock jumps after naming co-CEOs
- Seres Therapeutics May 2025 slides: SER-155 shows 77% infection reduction in transplant patients
- Seres Therapeutics reports promising biomarker data
- This Coty Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), Coty (NYSE:COTY)
- Uber To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Genpact (NYSE:G), Coherent (NYSE:COHR)
- Quest Diagnostics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Pentair, 3M, Danaher And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Akso Health (NASDAQ:AHG), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
Faixa diária
16.83 17.67
Faixa anual
0.36 24.67
- Fechamento anterior
- 17.61
- Open
- 17.67
- Bid
- 17.25
- Ask
- 17.55
- Low
- 16.83
- High
- 17.67
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -2.04%
- Mudança mensal
- -8.00%
- Mudança de 6 meses
- 2329.58%
- Mudança anual
- 2003.66%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh