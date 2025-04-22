货币 / MCRB
MCRB: Seres Therapeutics Inc
17.19 USD 0.21 (1.21%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MCRB汇率已更改-1.21%。当日，交易品种以低点17.19和高点17.80进行交易。
关注Seres Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MCRB新闻
- All You Need to Know About Seres Therapeutics (MCRB) Rating Upgrade to Buy
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Seres Therapeutics (MCRB)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Seres (MCRB) Q2 Loss Narrows 34%
- Seres Therapeutics August 2025 slides: SER-155 shows 77% infection reduction
- Seres Therapeutics: Speculative Gem Backed By SER‑155 FDA Breakthrough
- Seres Therapeutics stock jumps after naming co-CEOs
- Seres Therapeutics May 2025 slides: SER-155 shows 77% infection reduction in transplant patients
- Seres Therapeutics reports promising biomarker data
日范围
17.19 17.80
年范围
0.36 24.67
- 前一天收盘价
- 17.40
- 开盘价
- 17.50
- 卖价
- 17.19
- 买价
- 17.49
- 最低价
- 17.19
- 最高价
- 17.80
- 交易量
- 92
- 日变化
- -1.21%
- 月变化
- -8.32%
- 6个月变化
- 2321.13%
- 年变化
- 1996.34%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值