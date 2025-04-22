通貨 / MCRB
MCRB: Seres Therapeutics Inc
18.03 USD 0.42 (2.39%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MCRBの今日の為替レートは、2.39%変化しました。日中、通貨は1あたり16.83の安値と18.25の高値で取引されました。
Seres Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
- All You Need to Know About Seres Therapeutics (MCRB) Rating Upgrade to Buy
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Seres Therapeutics (MCRB)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Seres (MCRB) Q2 Loss Narrows 34%
- Seres Therapeutics August 2025 slides: SER-155 shows 77% infection reduction
- Seres Therapeutics: Speculative Gem Backed By SER‑155 FDA Breakthrough
- Seres Therapeutics stock jumps after naming co-CEOs
- Seres Therapeutics May 2025 slides: SER-155 shows 77% infection reduction in transplant patients
- Seres Therapeutics reports promising biomarker data
- This Coty Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), Coty (NYSE:COTY)
- Uber To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Genpact (NYSE:G), Coherent (NYSE:COHR)
- Quest Diagnostics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Pentair, 3M, Danaher And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Akso Health (NASDAQ:AHG), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
1日のレンジ
16.83 18.25
1年のレンジ
0.36 24.67
- 以前の終値
- 17.61
- 始値
- 17.67
- 買値
- 18.03
- 買値
- 18.33
- 安値
- 16.83
- 高値
- 18.25
- 出来高
- 306
- 1日の変化
- 2.39%
- 1ヶ月の変化
- -3.84%
- 6ヶ月の変化
- 2439.44%
- 1年の変化
- 2098.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K