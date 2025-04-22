KurseKategorien
MCRB: Seres Therapeutics Inc

18.03 USD 0.42 (2.39%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MCRB hat sich für heute um 2.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.83 bis zu einem Hoch von 18.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Seres Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.83 18.25
Jahresspanne
0.36 24.67
Vorheriger Schlusskurs
17.61
Eröffnung
17.67
Bid
18.03
Ask
18.33
Tief
16.83
Hoch
18.25
Volumen
306
Tagesänderung
2.39%
Monatsänderung
-3.84%
6-Monatsänderung
2439.44%
Jahresänderung
2098.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K