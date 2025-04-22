Währungen / MCRB
MCRB: Seres Therapeutics Inc
18.03 USD 0.42 (2.39%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCRB hat sich für heute um 2.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.83 bis zu einem Hoch von 18.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Seres Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.83 18.25
Jahresspanne
0.36 24.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.61
- Eröffnung
- 17.67
- Bid
- 18.03
- Ask
- 18.33
- Tief
- 16.83
- Hoch
- 18.25
- Volumen
- 306
- Tagesänderung
- 2.39%
- Monatsänderung
- -3.84%
- 6-Monatsänderung
- 2439.44%
- Jahresänderung
- 2098.78%
