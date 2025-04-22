КотировкиРазделы
MCRB: Seres Therapeutics Inc

17.40 USD 1.71 (10.90%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MCRB за сегодня изменился на 10.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.69, а максимальная — 17.42.

Следите за динамикой Seres Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
15.69 17.42
Годовой диапазон
0.36 24.67
Предыдущее закрытие
15.69
Open
15.70
Bid
17.40
Ask
17.70
Low
15.69
High
17.42
Объем
417
Дневное изменение
10.90%
Месячное изменение
-7.20%
6-месячное изменение
2350.70%
Годовое изменение
2021.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.