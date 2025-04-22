Валюты / MCRB
MCRB: Seres Therapeutics Inc
17.40 USD 1.71 (10.90%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCRB за сегодня изменился на 10.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.69, а максимальная — 17.42.
Следите за динамикой Seres Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MCRB
- All You Need to Know About Seres Therapeutics (MCRB) Rating Upgrade to Buy
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Seres Therapeutics (MCRB)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Seres (MCRB) Q2 Loss Narrows 34%
- Seres Therapeutics August 2025 slides: SER-155 shows 77% infection reduction
- Seres Therapeutics: Speculative Gem Backed By SER‑155 FDA Breakthrough
- Seres Therapeutics stock jumps after naming co-CEOs
- Seres Therapeutics May 2025 slides: SER-155 shows 77% infection reduction in transplant patients
- Seres Therapeutics reports promising biomarker data
- This Coty Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), Coty (NYSE:COTY)
- Uber To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Genpact (NYSE:G), Coherent (NYSE:COHR)
- Quest Diagnostics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Pentair, 3M, Danaher And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Akso Health (NASDAQ:AHG), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
Дневной диапазон
15.69 17.42
Годовой диапазон
0.36 24.67
- Предыдущее закрытие
- 15.69
- Open
- 15.70
- Bid
- 17.40
- Ask
- 17.70
- Low
- 15.69
- High
- 17.42
- Объем
- 417
- Дневное изменение
- 10.90%
- Месячное изменение
- -7.20%
- 6-месячное изменение
- 2350.70%
- Годовое изменение
- 2021.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.