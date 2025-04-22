FiyatlarBölümler
Dövizler / MCRB
MCRB: Seres Therapeutics Inc

17.45 USD 0.58 (3.22%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MCRB fiyatı bugün -3.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.85 ve Yüksek fiyatı olarak 18.61 aralığında işlem gördü.

Seres Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
16.85 18.61
Yıllık aralık
0.36 24.67
Önceki kapanış
18.03
Açılış
18.21
Satış
17.45
Alış
17.75
Düşük
16.85
Yüksek
18.61
Hacim
579
Günlük değişim
-3.22%
Aylık değişim
-6.93%
6 aylık değişim
2357.75%
Yıllık değişim
2028.05%
21 Eylül, Pazar