Devises / MCRB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MCRB: Seres Therapeutics Inc
17.45 USD 0.58 (3.22%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MCRB a changé de -3.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.85 et à un maximum de 18.61.
Suivez la dynamique Seres Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCRB Nouvelles
- All You Need to Know About Seres Therapeutics (MCRB) Rating Upgrade to Buy
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Seres Therapeutics (MCRB)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Seres (MCRB) Q2 Loss Narrows 34%
- Seres Therapeutics August 2025 slides: SER-155 shows 77% infection reduction
- Seres Therapeutics: Speculative Gem Backed By SER‑155 FDA Breakthrough
- Seres Therapeutics stock jumps after naming co-CEOs
- Seres Therapeutics May 2025 slides: SER-155 shows 77% infection reduction in transplant patients
- Seres Therapeutics reports promising biomarker data
- This Coty Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), Coty (NYSE:COTY)
- Uber To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Genpact (NYSE:G), Coherent (NYSE:COHR)
- Quest Diagnostics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Pentair, 3M, Danaher And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Akso Health (NASDAQ:AHG), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
Range quotidien
16.85 18.61
Range Annuel
0.36 24.67
- Clôture Précédente
- 18.03
- Ouverture
- 18.21
- Bid
- 17.45
- Ask
- 17.75
- Plus Bas
- 16.85
- Plus Haut
- 18.61
- Volume
- 579
- Changement quotidien
- -3.22%
- Changement Mensuel
- -6.93%
- Changement à 6 Mois
- 2357.75%
- Changement Annuel
- 2028.05%
20 septembre, samedi