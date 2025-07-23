Moedas / LW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LW: Lamb Weston Holdings Inc
56.33 USD 0.72 (1.29%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LW para hoje mudou para 1.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 55.97 e o mais alto foi 56.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Lamb Weston Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LW Notícias
- Ispire Technology Inc. (ISPR) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Medifast (MED) Up 6.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Mama's Creations, Inc. (MAMA) Surges 14.4%: Is This an Indication of Further Gains?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Lamb Weston (LW) Down 6.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- JPMorgan assumes coverage of Lamb Weston stock with Neutral rating
- Can Lamb Weston's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- Lamb Weston Posts 4% Gain in Q4
- Investing in Lamb Weston (LW)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
- Stifel raises Lamb Weston stock price target to $61 on strong Q4 results
- Lamb Weston stock price target raised to $62 by Bernstein on cost savings
- Jefferies raises Lamb Weston stock price target to $67 on cost savings plan
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.14%
- More job cuts, strong demand for french fries is sending this stock to a record gain
- Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Wall Street Lunch: Return Of Meme Stock Frenzy Causes Volatility In The Market
- Lamb Weston: After Their Rally, Shares Reflect Potential Good News (NYSE:LW)
- Lamb Weston Posts 4 Percent Gain in Q4
- Lamb Weston's Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 4% Y/Y
- Why Lamb Weston Stock Soars Wednesday - Lamb Weston Hldgs (NYSE:LW)
- Lamb Weston (LW) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lamb Weston Q4 2025 beats forecasts, stock surges
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
Faixa diária
55.97 56.35
Faixa anual
47.89 83.98
- Fechamento anterior
- 55.61
- Open
- 55.97
- Bid
- 56.33
- Ask
- 56.63
- Low
- 55.97
- High
- 56.35
- Volume
- 79
- Mudança diária
- 1.29%
- Mudança mensal
- -1.02%
- Mudança de 6 meses
- 4.68%
- Mudança anual
- -12.90%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh