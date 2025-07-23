Währungen / LW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LW: Lamb Weston Holdings Inc
56.47 USD 0.86 (1.55%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LW hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.97 bis zu einem Hoch von 57.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lamb Weston Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LW News
- Ispire Technology Inc. (ISPR) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Medifast (MED) Up 6.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Mama's Creations, Inc. (MAMA) Surges 14.4%: Is This an Indication of Further Gains?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Lamb Weston (LW) Down 6.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- JPMorgan assumes coverage of Lamb Weston stock with Neutral rating
- Can Lamb Weston's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- Lamb Weston Posts 4% Gain in Q4
- Investing in Lamb Weston (LW)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
- Stifel raises Lamb Weston stock price target to $61 on strong Q4 results
- Lamb Weston stock price target raised to $62 by Bernstein on cost savings
- Jefferies raises Lamb Weston stock price target to $67 on cost savings plan
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.14%
- More job cuts, strong demand for french fries is sending this stock to a record gain
- Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Wall Street Lunch: Return Of Meme Stock Frenzy Causes Volatility In The Market
- Lamb Weston: After Their Rally, Shares Reflect Potential Good News (NYSE:LW)
- Lamb Weston Posts 4 Percent Gain in Q4
- Lamb Weston's Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 4% Y/Y
- Why Lamb Weston Stock Soars Wednesday - Lamb Weston Hldgs (NYSE:LW)
- Lamb Weston (LW) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lamb Weston Q4 2025 beats forecasts, stock surges
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
Tagesspanne
55.97 57.00
Jahresspanne
47.89 83.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.61
- Eröffnung
- 55.97
- Bid
- 56.47
- Ask
- 56.77
- Tief
- 55.97
- Hoch
- 57.00
- Volumen
- 2.564 K
- Tagesänderung
- 1.55%
- Monatsänderung
- -0.77%
- 6-Monatsänderung
- 4.94%
- Jahresänderung
- -12.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K