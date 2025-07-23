クォートセクション
LW: Lamb Weston Holdings Inc

56.47 USD 0.86 (1.55%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LWの今日の為替レートは、1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり55.97の安値と57.00の高値で取引されました。

Lamb Weston Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
55.97 57.00
1年のレンジ
47.89 83.98
以前の終値
55.61
始値
55.97
買値
56.47
買値
56.77
安値
55.97
高値
57.00
出来高
2.564 K
1日の変化
1.55%
1ヶ月の変化
-0.77%
6ヶ月の変化
4.94%
1年の変化
-12.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K