通貨 / LW
LW: Lamb Weston Holdings Inc
56.47 USD 0.86 (1.55%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LWの今日の為替レートは、1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり55.97の安値と57.00の高値で取引されました。
Lamb Weston Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LW News
1日のレンジ
55.97 57.00
1年のレンジ
47.89 83.98
- 以前の終値
- 55.61
- 始値
- 55.97
- 買値
- 56.47
- 買値
- 56.77
- 安値
- 55.97
- 高値
- 57.00
- 出来高
- 2.564 K
- 1日の変化
- 1.55%
- 1ヶ月の変化
- -0.77%
- 6ヶ月の変化
- 4.94%
- 1年の変化
- -12.68%
