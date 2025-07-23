Валюты / LW
LW: Lamb Weston Holdings Inc
57.72 USD 1.59 (2.83%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LW за сегодня изменился на 2.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.32, а максимальная — 57.85.
Следите за динамикой Lamb Weston Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LW
- Ispire Technology Inc. (ISPR) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Medifast (MED) Up 6.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Mama's Creations, Inc. (MAMA) Surges 14.4%: Is This an Indication of Further Gains?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Lamb Weston (LW) Down 6.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- JPMorgan assumes coverage of Lamb Weston stock with Neutral rating
- Can Lamb Weston's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- Lamb Weston Posts 4% Gain in Q4
- Investing in Lamb Weston (LW)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
- Stifel raises Lamb Weston stock price target to $61 on strong Q4 results
- Lamb Weston stock price target raised to $62 by Bernstein on cost savings
- Jefferies raises Lamb Weston stock price target to $67 on cost savings plan
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.14%
- More job cuts, strong demand for french fries is sending this stock to a record gain
- Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Wall Street Lunch: Return Of Meme Stock Frenzy Causes Volatility In The Market
- Lamb Weston: After Their Rally, Shares Reflect Potential Good News (NYSE:LW)
- Lamb Weston Posts 4 Percent Gain in Q4
- Lamb Weston's Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 4% Y/Y
- Why Lamb Weston Stock Soars Wednesday - Lamb Weston Hldgs (NYSE:LW)
- Lamb Weston (LW) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lamb Weston Q4 2025 beats forecasts, stock surges
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
Дневной диапазон
56.32 57.85
Годовой диапазон
47.89 83.98
- Предыдущее закрытие
- 56.13
- Open
- 56.47
- Bid
- 57.72
- Ask
- 58.02
- Low
- 56.32
- High
- 57.85
- Объем
- 3.302 K
- Дневное изменение
- 2.83%
- Месячное изменение
- 1.42%
- 6-месячное изменение
- 7.27%
- Годовое изменение
- -10.75%
