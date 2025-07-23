КотировкиРазделы
LW: Lamb Weston Holdings Inc

57.72 USD 1.59 (2.83%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LW за сегодня изменился на 2.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.32, а максимальная — 57.85.

Следите за динамикой Lamb Weston Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
56.32 57.85
Годовой диапазон
47.89 83.98
Предыдущее закрытие
56.13
Open
56.47
Bid
57.72
Ask
58.02
Low
56.32
High
57.85
Объем
3.302 K
Дневное изменение
2.83%
Месячное изменение
1.42%
6-месячное изменение
7.27%
Годовое изменение
-10.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.