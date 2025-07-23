货币 / LW
LW: Lamb Weston Holdings Inc
57.72 USD 1.59 (2.83%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LW汇率已更改2.83%。当日，交易品种以低点56.32和高点57.85进行交易。
关注Lamb Weston Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
56.32 57.85
年范围
47.89 83.98
- 前一天收盘价
- 56.13
- 开盘价
- 56.47
- 卖价
- 57.72
- 买价
- 58.02
- 最低价
- 56.32
- 最高价
- 57.85
- 交易量
- 3.302 K
- 日变化
- 2.83%
- 月变化
- 1.42%
- 6个月变化
- 7.27%
- 年变化
- -10.75%
