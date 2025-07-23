통화 / LW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LW: Lamb Weston Holdings Inc
55.69 USD 0.78 (1.38%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LW 환율이 오늘 -1.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 55.52이고 고가는 56.70이었습니다.
Lamb Weston Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LW News
- Ispire Technology Inc. (ISPR) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Medifast (MED) Up 6.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Mama's Creations, Inc. (MAMA) Surges 14.4%: Is This an Indication of Further Gains?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Lamb Weston (LW) Down 6.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- JPMorgan assumes coverage of Lamb Weston stock with Neutral rating
- Can Lamb Weston's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- Lamb Weston Posts 4% Gain in Q4
- Investing in Lamb Weston (LW)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
- Stifel raises Lamb Weston stock price target to $61 on strong Q4 results
- Lamb Weston stock price target raised to $62 by Bernstein on cost savings
- Jefferies raises Lamb Weston stock price target to $67 on cost savings plan
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.14%
- More job cuts, strong demand for french fries is sending this stock to a record gain
- Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Wall Street Lunch: Return Of Meme Stock Frenzy Causes Volatility In The Market
- Lamb Weston: After Their Rally, Shares Reflect Potential Good News (NYSE:LW)
- Lamb Weston Posts 4 Percent Gain in Q4
- Lamb Weston's Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 4% Y/Y
- Why Lamb Weston Stock Soars Wednesday - Lamb Weston Hldgs (NYSE:LW)
- Lamb Weston (LW) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Lamb Weston Q4 2025 beats forecasts, stock surges
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
일일 변동 비율
55.52 56.70
년간 변동
47.89 83.98
- 이전 종가
- 56.47
- 시가
- 56.70
- Bid
- 55.69
- Ask
- 55.99
- 저가
- 55.52
- 고가
- 56.70
- 볼륨
- 2.229 K
- 일일 변동
- -1.38%
- 월 변동
- -2.14%
- 6개월 변동
- 3.49%
- 년간 변동율
- -13.89%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K