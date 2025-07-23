Divisas / LW
LW: Lamb Weston Holdings Inc
55.61 USD 2.11 (3.66%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LW de hoy ha cambiado un -3.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 55.55, mientras que el máximo ha alcanzado 57.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lamb Weston Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LW News
Rango diario
55.55 57.93
Rango anual
47.89 83.98
- Cierres anteriores
- 57.72
- Open
- 57.70
- Bid
- 55.61
- Ask
- 55.91
- Low
- 55.55
- High
- 57.93
- Volumen
- 3.203 K
- Cambio diario
- -3.66%
- Cambio mensual
- -2.28%
- Cambio a 6 meses
- 3.35%
- Cambio anual
- -14.01%
