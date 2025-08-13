Moedas / LUNR
LUNR: Intuitive Machines Inc - Class A
9.71 USD 0.43 (4.63%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LUNR para hoje mudou para 4.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.42 e o mais alto foi 9.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Intuitive Machines Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LUNR Notícias
Faixa diária
9.42 9.76
Faixa anual
6.14 24.95
- Fechamento anterior
- 9.28
- Open
- 9.51
- Bid
- 9.71
- Ask
- 10.01
- Low
- 9.42
- High
- 9.76
- Volume
- 7.393 K
- Mudança diária
- 4.63%
- Mudança mensal
- 15.05%
- Mudança de 6 meses
- 28.61%
- Mudança anual
- 20.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh