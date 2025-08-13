货币 / LUNR
LUNR: Intuitive Machines Inc - Class A
9.30 USD 0.15 (1.64%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LUNR汇率已更改1.64%。当日，交易品种以低点9.00和高点9.39进行交易。
关注Intuitive Machines Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LUNR新闻
日范围
9.00 9.39
年范围
6.14 24.95
- 前一天收盘价
- 9.15
- 开盘价
- 9.08
- 卖价
- 9.30
- 买价
- 9.60
- 最低价
- 9.00
- 最高价
- 9.39
- 交易量
- 4.546 K
- 日变化
- 1.64%
- 月变化
- 10.19%
- 6个月变化
- 23.18%
- 年变化
- 15.10%
