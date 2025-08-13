Валюты / LUNR
LUNR: Intuitive Machines Inc - Class A
9.15 USD 0.11 (1.22%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LUNR за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.73, а максимальная — 9.21.
Следите за динамикой Intuitive Machines Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
8.73 9.21
Годовой диапазон
6.14 24.95
- Предыдущее закрытие
- 9.04
- Open
- 9.00
- Bid
- 9.15
- Ask
- 9.45
- Low
- 8.73
- High
- 9.21
- Объем
- 7.449 K
- Дневное изменение
- 1.22%
- Месячное изменение
- 8.41%
- 6-месячное изменение
- 21.19%
- Годовое изменение
- 13.24%
