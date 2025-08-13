Divisas / LUNR
LUNR: Intuitive Machines Inc - Class A
9.28 USD 0.13 (1.42%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LUNR de hoy ha cambiado un 1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.00, mientras que el máximo ha alcanzado 9.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Intuitive Machines Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
9.00 9.60
Rango anual
6.14 24.95
- Cierres anteriores
- 9.15
- Open
- 9.07
- Bid
- 9.28
- Ask
- 9.58
- Low
- 9.00
- High
- 9.60
- Volumen
- 10.572 K
- Cambio diario
- 1.42%
- Cambio mensual
- 9.95%
- Cambio a 6 meses
- 22.91%
- Cambio anual
- 14.85%
