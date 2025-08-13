通貨 / LUNR
LUNR: Intuitive Machines Inc - Class A
9.58 USD 0.30 (3.23%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LUNRの今日の為替レートは、3.23%変化しました。日中、通貨は1あたり9.42の安値と9.76の高値で取引されました。
Intuitive Machines Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
9.42 9.76
1年のレンジ
6.14 24.95
- 以前の終値
- 9.28
- 始値
- 9.51
- 買値
- 9.58
- 買値
- 9.88
- 安値
- 9.42
- 高値
- 9.76
- 出来高
- 11.964 K
- 1日の変化
- 3.23%
- 1ヶ月の変化
- 13.51%
- 6ヶ月の変化
- 26.89%
- 1年の変化
- 18.56%
