CotationsSections
Devises / LUNR
Retour à Actions

LUNR: Intuitive Machines Inc - Class A

9.71 USD 0.13 (1.36%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LUNR a changé de 1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.52 et à un maximum de 9.98.

Suivez la dynamique Intuitive Machines Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LUNR Nouvelles

Range quotidien
9.52 9.98
Range Annuel
6.14 24.95
Clôture Précédente
9.58
Ouverture
9.69
Bid
9.71
Ask
10.01
Plus Bas
9.52
Plus Haut
9.98
Volume
10.258 K
Changement quotidien
1.36%
Changement Mensuel
15.05%
Changement à 6 Mois
28.61%
Changement Annuel
20.17%
20 septembre, samedi