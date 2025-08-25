Moedas / LHX
LHX: L3Harris Technologies Inc
281.66 USD 2.57 (0.90%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LHX para hoje mudou para -0.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 281.31 e o mais alto foi 286.01.
Veja a dinâmica do par de moedas L3Harris Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LHX Notícias
Faixa diária
281.31 286.01
Faixa anual
193.09 286.81
- Fechamento anterior
- 284.23
- Open
- 284.45
- Bid
- 281.66
- Ask
- 281.96
- Low
- 281.31
- High
- 286.01
- Volume
- 997
- Mudança diária
- -0.90%
- Mudança mensal
- 1.46%
- Mudança de 6 meses
- 34.47%
- Mudança anual
- 18.76%
