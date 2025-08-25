CotizacionesSecciones
Divisas / LHX
LHX: L3Harris Technologies Inc

281.66 USD 2.57 (0.90%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LHX de hoy ha cambiado un -0.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 281.31, mientras que el máximo ha alcanzado 286.01.

El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.

Rango diario
281.31 286.01
Rango anual
193.09 286.81
Cierres anteriores
284.23
Open
284.45
Bid
281.66
Ask
281.96
Low
281.31
High
286.01
Volumen
997
Cambio diario
-0.90%
Cambio mensual
1.46%
Cambio a 6 meses
34.47%
Cambio anual
18.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B