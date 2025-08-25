통화 / LHX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LHX: L3Harris Technologies Inc
283.94 USD 1.19 (0.42%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LHX 환율이 오늘 0.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 281.75이고 고가는 284.45이었습니다.
L3Harris Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LHX News
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- 캐시 우드의 ARK ETF, CRSP, BEAM 주식 매수에 집중
- L3Harris Wins Contract to Produce Propulsion for Javelin Weapon System
- Aerospace Stock Among Names Hitting New Highs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- L3해리스, 주당 280.53달러로 사상 최고치 경신
- L3harris Technologies stock hits all-time high at 280.53 USD
- Is L3Harris Technologies Stock Outperforming the S&P 500?
- Expanding Horizons: Lockheed's Role in the Growing Space Economy
- L3Harris at Jefferies Conference: Defense Growth and Strategic Investments
- Joby's Stock Plunge Is Ugly, But Pentagon Contracts Could Help - Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Top Defense Stocks Poised to Benefit from Trump’s Golden Dome Initiative
- Beyond Launch: Rocket Lab's Push for Semiconductor Dominance
- Trump set to move Space Command headquarters to Alabama from Colorado, sources say
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- L3Harris: The Transatlantic Defense Bridge—Space, EW, And Cash Flow (LHX)
- L3Harris Wins Deal to Equip Poland's F-16s With Viper Shield EW System
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- L3Harris: Strategic Defense Leader With Growth Visibility And Margin Expansion" (NYSE:LHX)
- Defense Stocks Rise As Trump Team Considers Buying Into Major Contractors - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- KTOS or LHX: Which Stock Stands Stronger in Today's Defense Boom?
- Howmet vs. L3Harris: Which Aerospace & Defense Stock Should You Bet On?
일일 변동 비율
281.75 284.45
년간 변동
193.09 286.81
- 이전 종가
- 282.75
- 시가
- 283.50
- Bid
- 283.94
- Ask
- 284.24
- 저가
- 281.75
- 고가
- 284.45
- 볼륨
- 833
- 일일 변동
- 0.42%
- 월 변동
- 2.28%
- 6개월 변동
- 35.56%
- 년간 변동율
- 19.72%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K